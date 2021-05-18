Mehmet’in katili arkadaşı çıktı

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde 13 Mayıs tarihinde yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Mehmet Kızılkaya'nın, aynı olayda yaralanan arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Turgutlu'da yaşanan olayda, Mehmet Kızılkaya ile H.G. Atatürk Mahallesi Koşukırı Çarşısı yakınlarında bıçakla yaralanmış olarak bulunmuştu.

MÜDAHALE YETERLİ OLMADI

İHBAR üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Kızılkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Geniş çaplı soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve çapraz sorguların ardından Mehmet Kızılkaya'nın olayda yaralanan arkadaşı 38 yaşındaki H.G. tarafından bıçaklandığını belirledi. Hastanede tedavisi sonrası gözaltına alınan H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

■ İLKER UYAR