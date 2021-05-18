Turgutlu’da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

MANİSA Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu Yeni Garaj kavşağı yakınlarında Sedat Keskin (25) yönetimindeki traktöre aynı istikamette seyir halinde olan Muhammet Ay (37) yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerine AKS ve sağlık ekipleri intikal etti. Kazada traktörde bulunan Sedat Keskin ve Mustafa Keskin (56) ile otomobilde bulunan Muhammet Ay ve Büşra Altın (24) yaralandı. Yaralı şahıslar hastaneye kaldırılırken, Muhammet Ay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

■ İLKER UYAR