48 dönümlük buğday ekili tarla küle döndü

MANİSA Alaşehir'de yol kenarından başlayan ve yakındaki 48 dönümlük buğday tarlasına da sıçrayan yangın, itfaiye tarafından güçlükle söndürüldü. Tarladaki ekinin tamamı yanarak, küle döndü. Alaşehir-Eşme Karayolu Yeşilyurt mahallesi yakınlarındaki Yusuf Can'a ait buğday tarlasının kenarındaki otluk alanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler 2 saatte söndürülebildi, 48 dönümlük ekin küle döndü.

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