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Haberler Manisa İki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaşamını yitirdi

İki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaşamını yitirdi

İki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaşamını yitirdi

20.5.2021

MANİSA Yunusemre'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Savaş Kahraman'ın (47) kullandığı 35 AD 8806 plakalı otomobil ile Avni Gökçe (28) idaresindeki 45 HB 7151 plakalı araç, Mehmet Akif Ersoy Caddesi Şelale Kavşağı'nda çarpıştı. 35 AD 8806 plakalı araç savrularak devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Avni Gökçe'nin öldüğünü belirledi. Kahraman ile ölen sürücünün eşi Ayşe Gökçe, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

■ SERKAN ÖZCAN

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