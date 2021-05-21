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Haberler Manisa Kula’da 6 bin 298 yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi

Kula’da 6 bin 298 yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi

Kula’da 6 bin 298 yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi

21.5.2021

MANİSA Kula'da uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine polis ekiplerince narkotik köpeği 'Lito' desteğiyle yapılan aramada, 6 bin 298 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya kullanımından şüphelendiği 3 araç için operasyon düzenledi. Önceki akşam 19.00'da şüphelilerin kullandığı araçlar, İzmir-Ankara D300 karayolunda, İzmir'den Uşak'a seyrettikleri sırada Kavacık mevkiinde polisin kıskacına alındı.

Otomobillerden biri, polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacada araç ekipler tarafından durduruldu. Diğer 2 araç da polisten kaçamadı. Aramada koli içinde çok sayıda yeşil reçete ile satılan kimyasal ilaç kutuları görülünce, 6 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Lito' desteğiyle 3 araçtaki aramalarda, 6 bin 298 Regapen uyuşturucu hap, 7.2 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

■ BATUHAN ULU

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