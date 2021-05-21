Polis baltalı kocayı vurarak eşini kurtardı

MANİSA'DA, kocası B.S. (36) tarafından baltalı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu H.A. (33), kendini kilitlediği evinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, kendilerine de baltayla saldıran B.S'yi tabancayla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. B.S, hastaneye kaldırılırken, dehşeti yaşayan H.U, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

■ SERKAN ÖZCAN