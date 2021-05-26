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Haberler Manisa Manisa'daki yangın korkuttu! 220 ton saman yandı

'daki yangın korkuttu! 220 ton saman yandı

’nın ilçesinde bulunan bir çiftliğin saman deposunda çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangında 220 ton saman yanarken, çiftlikteki traktör ile kepçe de zarar gördü.

Manisa'daki yangın korkuttu! 220 ton saman yandı
İHA

26.05.2021, 10:51

Yangın, Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesi'nde F.A.'ya ait büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre sabahın erken saatlerinde saman deposundan dumanların yükseldiğini gören çiftlik çalışanları önce Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verdi, ardından ilk müdahale yapmak için girişimde bulundu.

İhbarın ardından olay yerine 6'sı su tankeri olmak üzere 11 araç 2 kepçe ve 23 personel sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangında 220 ton saman yanarken, çiftlikteki traktör ile kepçe de zarar gördü.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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