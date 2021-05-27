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Haberler Manisa Çiftlikte çıkan yangında 220 ton saman kül oldu

Çiftlikte çıkan yangında 220 ton saman kül oldu

Çiftlikte çıkan yangında 220 ton saman kül oldu

27.5.2021

MANİSA Ahmetli'de bir çiftlikte yangın çıktı.
İlçenin kırsal mahallelerinden Kargın'da, F.A'ya (60) ait çiftliğin saman deposunda çıkan yangın sonrası, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında 220 ton saman yanarken, çiftlikteki traktör ile kepçe de zarar gördü.

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