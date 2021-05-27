Evini uyuşturucu serasına çevirmiş

Manisa Turgutlu'da, kurduğu sistemle evinin bir odasını uyuşturucu serasına dönüştüren M.B. (30), polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. İlçede uyuşturucu imal edildiği ihbarını alan polis, Ergenekon Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında adreste birçok saksı içerisinde dikili halde kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca, bitkilerin yetiştirilmesi için gerekli ortamı sağlamak üzere düzenekler, led ışıklar, ısıtıcı bulundu. Operasyon sonucu şüpheli M.B, gözaltına alındı.

İLKER UYAR