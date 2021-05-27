Kendini asan gencin ipini komutan kesti

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Belenyenice Mahallesi'nde meydana geldi. İtfaiye eri Tuncer Kaya'nın (30) intihar edeceği ihbarını alan jandarma ekipleri, Kaya'nın telefonuna ulaşarak görüşmeye başladı. Uzun süre telefonda genç itfaiye eri ile görüşen ekipler, intihardan vazgeçmeyeceğini anlayınca yerini tespit ederek olay yerine gitti.

ÖLMEDİM DEĞİL Mİ KOMUTANIM?

JANDARMA Karakol Komutanı Teğmen İsmet Altun, itfaiye erini boynundan iple ağaca asılı halde buldu. Genç itfaiyeciyi, son anda ipi kesen Teğmen İsmet Altun kurtardı. Boynundaki ipin kesilmesiyle birlikte olduğu yere yığılıp kalan ve kısa süre sonra kendisine gelen itfaiye eri Tuncer Kaya, "Ölmedim değil mi? Senden Allah razı olsun komutanım. Ben niye böyle cahillik ettim, memur adamım" diyerek kendisini kurtaran komutanın elini öptü.

■ SERKAN ÖZCAN