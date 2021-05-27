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Haberler Manisa Manisa'da silahlı saldırıya uğraya esnaf ağır yaralandı

'da silahlı saldırıya uğraya esnaf ağır yaralandı

'nın ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf ağır yaralandı. Polis ekipleri, kaçan zanlının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'da silahlı saldırıya uğraya esnaf ağır yaralandı
AA

27.05.2021, 18:44 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021, 18:44

Topçuasım Mahallesi 3403 Sokak'ta motosikletli bir şüpheli, burada çay ocağını işleten Fırat Dürgen ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada tabancayla Dürgen'e ateş eden şüpheli, daha sonra arkadaşının hazırda beklettiği motosikletin arkasına binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralanan Dürgen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan esnafın silahlı saldırıya uğraması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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