Manisa’nın üzümü AB tescili bekliyor

TÜRKİYE'DE üzüm üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Manisa'da, coğrafi işaretli üzümün tarihi de araştırılmaya başlandı. Arkeolojik alanda yapılan çalışmalarda yıllık 500 milyon dolarlık ihracat getirisi olan üzümün geçmişte de önemli bir geçim kaynağı olduğu ortaya çıktı. Manisa Sultaniye üzümünün Avrupa Birliği'nde de tescil edilebilmesi için komisyon kuruldu. Komisyonda yer alan MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "AB tescili almak için çalışılıyor. Bu çalışmalar üzümün hak ettiği değeri bulmasını sağlayacak. Çünkü Dünya'da hiçbir yerde çekirdeksiz üzüm bu kadar kaliteli yetişmiyor. Hak ettiği değeri alması için bu tescil çok önemli" dedi.

NERMİN UÇTU