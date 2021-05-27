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Haberler Manisa Narkotik köpeği ‘Volta’ emekli oldu

Narkotik köpeği ‘’ emekli oldu

’da 5 yıl boyunca yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu maddenin yakalanmasında büyük rol oynayan ‘’ isimli narkotik köpeği emekliye ayrıldı.

Narkotik köpeği ‘Volta’ emekli oldu

27.05.2021, 23:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021, 23:19

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2011 yılında göreve başlayan 'Pointer' cinsi 'Volta' isimli narkotik köpeği, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2016 yılında Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğüne gönderildi.

Manisa merkez ve ilçelerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarının çoğunda yer alan Volta, yaklaşık 1,5 tona yakın uyuşturucu maddenin yakalanmasında önemli rol oynadı.

Özel eğitim ve doğuştan var olan keskin koku alma yeteneği sayesinde zehir tacirlerine göz açtırmayan Volta, 13 yaşında emekliye ayrıldı.

Volta, Akhisar ilçesi Zeyintliova Jandarma Karakoluna gönderildi.

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