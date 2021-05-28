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Haberler Manisa Akıma kapılan işçi ölümden döndü

Akıma kapılan işçi ölümden döndü

Akıma kapılan işçi ölümden döndü

28.5.2021

MANİSA'DA yaşanan benzer bir olayda ise, elektrik ustası 19 yaşındaki genç, trafo değişimi için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Şehzadeler'de meydana gelen olayda, elektrik ustası Seyfullah Kuzgun (19), ova kısmında bulunan elektrik direğindeki trafo değişiminde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiyenin merdiveni ile indirilen Kuzgun, Seyfullah Kuzgun Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Elektrik akımına kapılan işçinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

■ SERKAN ÖZCAN

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