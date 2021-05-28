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Haberler Manisa Manisa Celal Bayar Üniversitesi 31 sözleşmeli sağlık personeli alacak

31 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Rektörlüğü, 31 sözleşmeli sağlık personeli almak üzere ilan açtı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 31 sözleşmeli sağlık personeli alacak

28.05.2021, 09:33

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlarda toplam 31 adet sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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