Ölüm döşeğinde adına kredi çektiler

Manisa'da yaşanan olay duyanları şaşkınlığa uğratıyor. Kanser hastası olan ve ölmeden önce 5 gün boyunca yoğun bakımda şuuru kapalı bir şekilde yatan Veli İnan'ın adına hastanede yattığı tarihte birlikte yaşadığı kadın tarafından mobil bankacılık üzerinden çekilen kredi, hiçbir şeyden habersiz İnan'ın mirasçılarına kaldı.

Veli İnan'ın oğlu Kadir İnan, hazırlanan raporlarda her şeyin belgelerle ispatlanmasına rağmen 2 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyledi.

Veli İnan 19 Nisan 2019'da hayatını kaybetti. Resmi nikahlı eşi olmasına rağmen Ş.Ş. isminde bir kadınla nikahsız birlikte yaşadığı öğrenilen Veli İnan'ın şuuru kapalıyken mobil bankacılık kullanılarak 20 bin TL kredi ve kredi kartından kuyumcu alışverişi yapıldı. Veli İnan öldükten sonra resmi nikahlı eşinin evine icra gönderilmesi üzerine olayı öğrenen aile neye uğradığını şaşırdı. Oğlu Kadir İnan babası adına çekilen kredinin aynı akşam Ş.Ş.'nin banka hesabına EFT yapıldığını tespit etti. Haksız kazançları tespit eden İnan olayı yargıya taşıdı.

MİRASÇILARA KALDI

Olayı belgeleriyle savcılığa ve mahkemeye sunan Kadir İnan'ın dolandırıcılık suçlamaları hem savcılıktan hem mahkeme tarafından ret cevabı aldı. Manisa 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran İnan'ın açtığı dava 21 Eylül'e ertelendi.