Tarla yangınında 20 dönüm arpa kül oldu

MANİSA Salihli'de arpa ekili tarlada çıkan yangın zarara neden oldu. Mersinli mahallesinde Mahmut Şimşek'e ait arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında 100 dönüm arpa tarlasının 20 dönümü zarar gördü. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Çiftçilerimizden, temizlik sonrası çıkan çöpleri yakmamalarını istiyoruz" dedi.

■ EMRE SAÇLI