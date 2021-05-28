Trende dehşet

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Tren İstasyonu'nda saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, tren istasyonu yakınlarında oyun oynayan yaşları 14 ila 15 arasında değişen 3 çocuk yavaşlayan bir yük treninin üzerine çıkarak fotoğraf çekilmek istedi. Çocuklardan Şükrücan Yaşar (14) elektrik akımına kapılarak vagonun üzerine düşünce yanındaki arkadaşları korkarak trenden atlayıp kaçtı. Elektrik çarpması sonucu yaralanan çocuk, sürünerek inmek isterken yeniden elektrik akımına kapıldı. Durumun ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Çocuğun kurtarılması için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, hattaki elektriği kesmek için uğraştı.

ZORLUKLA DOĞRULDU

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da vagonun üzerinde yatan ve zaman zaman yattığı yerden doğrularak yeniden akıma kapılma tehlikesi yaşayan Şükrü Can Yaşar'ı sakinleştirmeye ve hareketsiz tutmaya çalıştı. Akımın kesilmesinin adından merdivenle vagondaki konteynerin üzerine çıkan itfaiye ve sağlık ekipleri, küçük Şükrü Can'a ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.