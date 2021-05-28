  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Yürekleri yakan detay! Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler

Yürekleri yakan detay! Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler

'nın ilçesinde, kaçan topunu almak isterken çalışma yapılan bölgede devrilen elektrik direğinin altında kalan Ege Eymen Gülentürk'ün (11) cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin ifadelerinde, kepçe ile kaldırılan direğin kancadan kurtulup devrildiğini, çocuğun Ege Eymen’in nereden geldiğini görmediklerini söyledi.

Yürekleri yakan detay! Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler
DHA

28.05.2021, 16:06 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021, 16:26

Fatih Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde, dün özel bir firma tarafından elektrik direklerinin değişimi için çalışma başlatıldı. Saat 18.00 sıralarında, kepçe yardımıyla kaldırılarak, dikilmek istenen beton elektrik direği kancasından kurtulup, devrildi. Bu sırada yol kenarında oynayan çocuklardan Ege Eymen Gülentürk, kaçan topunu almak isterken direğin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Direğin altından çıkarılan Gülentürk, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Polis, olayın ardından direk değişim işini yapan özel firmaya hizmet veren taşeron şirkette işçi olarak çalışan M.K. (42) ile kepçe operatörü E.T.'yi (56) gözaltına aldı. Polisteki işlemleri süren 2 şüpheli, ifadelerinde, direğin kancadan kurtularak devrildiğini, çocuğun ise nereden geldiğini fark etmediklerini söyledi.

Ailesinin 2 çocuğundan bir olan Ege Eymen Gülentürk'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Gülentürk'ün cenazesinin, ikindide Alaşehir Pazar Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verileceği bildirildi.

Top oynarken devrilen elektrik direğinin altında kalan çocuk öldü

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yürekleri yakan detay! Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.