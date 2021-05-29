Eski kocadan sokak ortasında dayak

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde, A.E. (22), önceki akşam saat 22.00 sıralarında tartıştığı eski eşi O.Ö. (29) tarafından dövüldü. O.Ö. kaçmaya çalışan A.E'yi tek eliyle tutarken, diğer eliyle vurmaya devam etti. Aldığı darbelerin etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken genç kadın A.E, bir süre sonra yere düştü. Şiddeti sürdüren O.Ö, saçından çektiği A.E'ye tekme ve tokat savurmaya devam etti. Hastaneye kaldırılan A.E, eski eşi O.Ö'den şikayetçi oldu. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen O.Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SERKAN ÖZCAN