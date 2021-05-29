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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! Ölümden kıl payı kurtuldu

'da feci kaza! Ölümden kıl payı kurtuldu

'nın ilçesinde kaldırımda oturan bir vatandaş, traktörden ayrılarak yokuş aşağıya doğru kontrolsüzce inen römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşı teğet geçen römork, ağaca çarparak durabildi.

Manisa'da feci kaza! Ölümden kıl payı kurtuldu
İHA

29.05.2021, 15:40

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki traktörden ayrılan römork caddede yokuş aşağı ilerlemeye başladı.

Bu sırada bir iş yerinin önündeki kaldırımda oturan vatandaş üzerine doğru gelen römorku fark ederek hızla kaçtı. Römork, önce vatandaşın oturduğu beton saksıyı biçti, ardından da ağaca çarparak durdu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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