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Haberler Manisa Manisa’da 3 dairelik bir apartmandan 6 kamyon çöp çıkarıldı

’da 3 dairelik bir apartmandan 6 kamyon çöp çıkarıldı

Son dakika... ’nın ilçesinde CİMER üzerinden yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler üç dairelik bir apartmandan 6 kanyon dolusu çöp çıkardı.

Manisa’da 3 dairelik bir apartmandan 6 kamyon çöp çıkarıldı

31.05.2021, 15:56

Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki üç dairelik bir binadan 6 kamyon çöp çıkardı.

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, CİMER üzerinden gelen bir ihbarla harekete geçti ve Nişancıpaşa Mahallesi Yamanlar Caddesi üzerinde bir çöp bina tespit etti.

Yıllar içerisinde biriktirilen çöpler nedeniyle sağlıksız, hijyenik olmayan bir hale dönüştüğü görülen üç dairelik bina ekipler tarafından boşaltılarak, temizliği gerçekleştirildi.

Binadan 6 kamyon dolusu çöp çıkarken, mahalle sakinleri çöplerin yaydığı koku ve sağlıklarını tehdit eden çöp binanın temizlenmesinden dolayı Şehzadeler Belediyesine teşekkür etti.

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