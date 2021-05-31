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Haberler Manisa Manisa'da jandarmadan kumar baskını! Kumar baskınında 50 kişiye 225 bin TL para cezası

'da jandarmadan baskını! Kumar baskınında 50 kişiye 225 bin TL para cezası

'nın ilçesinde ve JASAT timlerinin katılımıyla gerçekleşen baskınında 50 kişiye toplamda 225 bin TL para cezası kesildi.

Manisa'da jandarmadan kumar baskını! Kumar baskınında 50 kişiye 225 bin TL para cezası
İHA

31.05.2021, 11:17

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesi'nde bulunan bir restoranda istihbarat çalışması yapan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri, restoranda kumar oynandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda restoranda bulunan 50 kişinin kumar oynarken yakaladı. Kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında "Kumar Oynamaktan ve Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına Muhalefet Etmekten" toplamda 225 bin TL idari para cezası kesildi.



Öte yandan ekipler tarafından masaların üzerindeki tombala kartları ve pullarına da el konulurken gözaltına alınan işyerinin sorumlusu şüpheli İ.Ö. ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

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