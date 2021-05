Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde 23 Haziran 2020 tarihinde yaşanan sel felaketinin benzeri yine yaşandı. Bir sene bile dolmadan ikinci kez sel felaketini yaşayan mahalle adeta savaş alanına dönerken, selin ardından Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı Belediyesi ve MASKİ ekipleri mahalleye giderek çalışmalara başladı. 17 evin zarar gördüğü ve su bastığı mahallede sel sularının aktığı o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.



"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"



Sel felaketinin hemen ardından bölgeye giden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Büyükbelen'de bir yıl olamadan yine bir sel felaketi yaşadık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. 2019-2020 yılında Orman İşletmenin dağda yaptığı yol çalışması sırasında iptal edilen su kanalları su yatakları var. Buradaki su yataklarının sayısı azaltılmış ve şiddetli yağışlarda bu su yatakları suyu kaldıramıyor ve sele neden oluyor. Orman İşletme bir an önce dağda azaltmış olduğu su yataklarına çözüm bulmalı. Biz Saruhanlı Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Büyükbelenli hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.



Sel felaketinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri de mahallede hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı.

Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Çampınar Mahallesi'nde de sağanak etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Domuz ve Karataş derelerinin taşmasıyla çok sayıda ahır ve 4 evde su baskınları yaşandı.

Suların tahliyesi için bölgede itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekili alanların da zarar gördüğünü söyleyen Çampınar Mahalle Muhtarı Kadir Şakar, "Geçtiğimiz yıl 1 buçuk saat süren yağışla yaşadığımız aynı kabusu bu yıl yarım saatlik bir yağış ile yaşadık. Bu derelerin ıslahı için DSİ Bölge Müdürlüğü'nde hazırlattığımız projemizi bir türlü hayata geçiremediğimiz için iki yıldır aynı kabusu yaşamaya devam ediyoruz. Su baskınlarını iki yıldır gündüz saatlerinde maruz kaldığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Can kayıplarından kurtarıyoruz. Mahallemizde su baskınlarından can kayıpları yaşanmaması adına, yetkililerin bu derelerin ıslahı için hazırlanan projeleri bir an önce harekete geçirmelerini bekliyoruz" dedi.