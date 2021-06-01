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Haberler Manisa Devrilen traktörün altından kurtulamadı

Devrilen traktörün altından kurtulamadı

Devrilen traktörün altından kurtulamadı

1.6.2021

MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde öldü. Bekir Baykuş'un (74) kullandığı 45 PA 332 plakalı traktör, Kırkağaç-Gelenbe mahallesi, Onbeştonluk mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde traktör sürücüsünün olay yerinde öldüğünü belirledi.
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