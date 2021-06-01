Devrilen traktörün altından kurtulamadı

MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde öldü. Bekir Baykuş'un (74) kullandığı 45 PA 332 plakalı traktör, Kırkağaç-Gelenbe mahallesi, Onbeştonluk mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde traktör sürücüsünün olay yerinde öldüğünü belirledi.

DİĞER