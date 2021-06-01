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Haberler Manisa Manisa’da kumarbazlar jandarmadan kaçamadı

’da kumarbazlar jandarmadan kaçamadı

Manisa’da kumarbazlar jandarmadan kaçamadı

1.6.2021

MANİSA Turgutlu'da Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerinin katıldığı kumar baskınında 50 kişiye 225 bin lira ceza kesildi. Irlamaz mahallesindeki bir restoranda kumar oynandığı ihbarıyla harekete geçen ekipler, 50 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Şahıslara toplamda 225 bin lira idari para cezası kesilirken, masaların üzerindeki tombala kartları ve pullarına da el konuldu.

■ İLKER UYAR

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