  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
DHA

01.06.2021, 21:26 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021, 21:52

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürülüğü ekiplerince Manisa ve Turgutlu'da PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenlendi. Haklarında örgütsel faaliyet yürüttükleri ve geçmiş dönemlerde sokak olaylarına katıldıkları, terör örgütünün kırsaldaki faaliyetlerini yürüttükleri ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla A.Y., S.T., G.T., S.H ve yabancı uyruklu S.S. olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca, dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.