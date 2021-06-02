Tek başına yaşadığı ev tamamen kül oldu

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesi Killik Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı bulunan ve tek başına yaşayan Kazım U, dün sabah kahveye gitmek üzere evden ayrıldı. Kazım U'nun evden ayrılmasından kısa bir süre sonra evden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tüm evi saran yangını güçlükle kontrol almayı başardı. Tamamen söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

DİĞER