Virajı alamayan araç çalılık alana uçtu

MANİSA'NIN Selendi ilçesinde önceki akşam eski yoldan Kula'ya doğru hareket eden İsmail Ç. idaresindeki otomobil, Mıdıklı yol ayrımı İnceler Sokak yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak çalılık alana uçtu. Sürücü İsmail Ç. (27), yanında bulunan İbrahim Ç. (54), Emine Ç. (47), Selda Ç. (25) ve Sümeyra Ç. (42) araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Araçtan yaralı olarak çıkan Emine Ç, Sümeyra Ç. ve Selda Ç. hastaneye kaldırıldı.

■ ADEM ÇAKIR