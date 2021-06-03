3 araç birbirine girdi

MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, önceki akşam Saruhanlı ilçe kavşağında meydana geldi. Akhisar-Manisa istikametinde seyir halinde olan Bayram K. yönetimindeki 45 YA 0337 plakalı otomobil, Saruhanlı-Mütevelli istikametinde seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki 45 AER 215 plakalı otomobile çarptı.

ÇARPMANIN etkisiyle takla atarak ters dönen Mehmet D'nin aracı, aynı yöne seyir halinde olan Selim K. yönetimindeki 45 M 6415 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada, Bayram K. ve Düriye B. ağır yaralı olarak, Ayşenur D. ise tedbiren hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücülerin ve yolcuların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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