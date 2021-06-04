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Haberler Manisa Önce karınlarını doyurdular, sonra sadaka kutularını çaldılar

Önce karınlarını doyurdular, sonra sadaka kutularını çaldılar

’da gece saatlerinde bir pastaneye giren hırsız ya da hırsızlar, dolaptaki poğaça ve börekleri yiyerek karınlarını doyurduktan sonra işyerindeki iki adet sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

Önce karınlarını doyurdular, sonra sadaka kutularını çaldılar
İHA

04.06.2021, 14:39

İlginç hırsızlık olayı Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde faaliyet gösteren Servet Tekbaş'a ait pastanede meydana geldi.

Gece işyerinin camından içeriye girdikleri düşünülen hırsız ya da hırsızlar, dolaptaki poğaça ve böreklerle bir güzel karınlarını doyurdu. İş yerinde para arayan ve bulamayan şahıslar biri tezgahta, diğeri ise kasanın yanında bulunan iki adet sadaka kutusunu alarak kayıplara karıştı.



Hırsızlık olayını sabah iş yerine geldiklerinde fark ettiklerini kaydeden işyeri sahibi Servet Tekbaş, "Hırsızların yemek yemelerine değil, sadaka kutularını çalmalarına çok üzüldüm. Aramışlar fakat para bulamamışlar. Çalacak da başka bir şey bulamadıkları için sadaka kutularını götürmüşler" diye konuştu.

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