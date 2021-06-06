Kaza sonrası araçta sıkışan 3 kişi ağır yaralandı

MANİSA'NIN Kula ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde sıkışan iki kadın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucunda kurtarıldı. Kaza, İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık rampası inişinde meydana geldi. Nurullah Sönmez (44) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Ters dönen araç içesinde sürücü ile birlikte 3 kişi sıkıştı. Sürücü Nurullah Dönmez, kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkmayı başarırken araçtaki Melek Gökhan (21) ve Serap Usta (25) ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından güçlükle sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

■ BATUHAN ULU