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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! Otomobillerin çarpışması sonucu...

'da feci kaza! Otomobillerin çarpışması sonucu...

'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü ile eşi hayatını kaybetti. Diğer sürücü, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

Manisa'da feci kaza! Otomobillerin çarpışması sonucu...
AA

06.06.2021, 14:01

Ali Kocabaş (70) idaresindeki 45 RA 0646 plakalı otomobil, Alaşehir - Kula kara yolunun Tepeköy mevkisinde karşı yönden gelen Hasan Ali Kaçan'ın kullandığı 35 AKR 968 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, sürücülerden Kocabaş'ın eşi Makbule Kocabaş'ın (61) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Ali Kocabaş da kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

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