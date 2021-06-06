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Manisa'da feci kaza! Otomobillerin çarpışması sonucu...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü ile eşi hayatını kaybetti. Diğer sürücü, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.