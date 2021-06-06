MANİSA'NIN Salihli ilçesinde, takla atan otomobilden kemer takmadığı için fırlayan ve karşı yönden gelen hafif ticari aracın altında kalan sürücü Ali Yalçıner (37), hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolunun Salihli geçişindeki Ödemiş Kavşağı'nda meydana geldi.
Salihli istikametinden İzmir istikametine giden Ali Yalçıner yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Takla atan otomobilden fırlayan sürücü Yalçıner'e, karşı yönden gelen H.K.S. (38) yönetimindeki hafif tiraci araç çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçıner'in hayatını kaybettiği belirlendi.
■ EMRE SAÇLI
Otomobilden fırladı aracın altında kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.