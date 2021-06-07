Anahtarlık içinde uyuşturucu ticareti polise takıldı

Sarıgöl İçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik Sarıgöl ilçesinde yaptıkları operasyon sonunda, K.Ü. isimli şahsın yapılan UYAP sorgulamasında 'Mermi bulundurma ve taşıma' suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilerek Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirilmesi üzerine, şahsın kullandığı araç içerisinde yapılan aramada, anahtarlık, hoparlör ve aracın farklı yerlerine zulalanmış şekilde toplam 30.5 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. K.Ü isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. K.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alaşehir Kapalı Cezaevine gönderildi. Şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirilirken suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği ifade edildi.