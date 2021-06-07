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Haberler Manisa Bacaya benzin dökünce komsunun evini yaktı

Bacaya benzin dökünce komsunun evini yaktı

Bacaya benzin dökünce komsunun evini yaktı

7.6.2021

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde yaşayan Sabri A, önceki gece evin bacasını temizlemek için bacaya önce kağıt yerleştirdi ardından bir miktar benzin döktü. Sabri A'nın kağıtları tutuşturması sonrası alevler bacayı sardı. Sabri A'nın yaşadığı dairenin üst katındaki baca girişinden dışarı çıkan alevler evi tutuşturdu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını daha fazla büyümeden söndürmeyi başardı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

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