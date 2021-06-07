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Haberler Manisa Manisa'da tır otomobili biçti! O anlar kamerada

'da tır otomobili biçti! O anlar kamerada

'nın ilçesinde tırın bir otomobili altına aldığı anlar başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Manisa'da tır otomobili biçti! O anlar kamerada
İHA

07.06.2021, 08:34

Edinilen bilgiye göre kaza, Turgutlu ilçesi Yeni Garaj Kavşağında meydana geldi. İzmir'den Ankara istikametine seyir halinde olan Sedat D. (54) yönetimdeki 45 M 2928 plakalı tır, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçerken kavşaktan karşı yola geçmekte olan Hasan C. (17) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışma sonrası otomobil, tırın altında sıkıştı ve sürüklendi. Kazada Hasan C. hafif yaralanırken, otomobilde bulunan Bekir S. (18) araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen AKS ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Bekir S. ile Hasan C., Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarından Bekir S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Öte yandan yaşanan kaza başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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