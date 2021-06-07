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Motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti

’nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında maden yolu olarak bilinen yolda sabahın ilk saatlerinde motosiklet kazası meydana geldi. Motorun hakimiyetini kaybeden genç yol kenarına savruldu. Motor sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verdi.

Motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti
İHA

07.06.2021, 18:54 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021, 19:03

Çaldağı mevkiinden Derbent Mahallesine seyir halinde olan Mustafa Kırdar yönetimindeki 45 AAY plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri Mustafa Kırdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze İzmir Adli Kurumuna gönderildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
Turgutlu'nun sevilen eğitimcilerinden Hüseyin Kırdar'ın oğlu olan Mustafa Kırdar, Adli Tıp incelemesinin ardından toprağa verildi.

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