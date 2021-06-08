İnsan, en fazla ne kadar şanssız olabilir!

57 yaşındaki Şerife Düriye Çakmakçı, 13 yaşında memleketi Erzurum'dan gelin geldi Manisa'nın Akhisar ilçesine. İlkin Cüneyt geldi dünyaya, hemen ertesi yıl da Yıldırım. Hayat onları İzmir'e getirdiğinde Şerife hep 'daha iyi bir yaşam umudu' taşıdı içinde. Derken Sabri, Levent ve Banu da katıldı aileye. Ancak Şerife'nin umutları her geçen gün bir bir sönüyordu. Çünkü mutlu-mesut yuva hayali, Mesut'la pek de mümkün olmamıştı.

NEDENSİZ BABA DAYAKLARI

Alkol bağımlısı kocası Mesut, sürekli içki içmesinin dışında ailesine şiddet de uyguluyordu. Ailenin tek çalışanı Mesut, ne iş bulsa gidiyor, akşam olup eve döndüğünde ise ailesi için karanlık saatler başlıyordu. Babasının içmeye başlamasıyla birlikte çocuklar evin dört bir yanında saklanacak yer arıyordu kendine; nedensiz baba dayaklarından korunmak için. O gece evde şansı yaver giden çocuk dayaktan kurtuluyor ama anneleri Şerife daima nasibini alıyordu. Kocasının bağımlılığından kurtulması ve sebepsiz dayakların bir gün bitmesi için her gece dua eder olmuştu Şerife. Ne de olsa kocasıydı, evlerinin direği. 5'i çocuk 7 karın nasıl doyardı o olmasa!

HURDA ARABASI ÇALINIRSA...

Ancak Mesut'un vücudu bu kadar alkolü kaldıramadı. 10 yıl önce mide ülserinden yaşama veda etti. Şerife, 5 çocukla ortada kaldı. Yaşadıkları 3 odalı evin kirasını ödeyecek durumları yoktu artık. Daha küçük bir eve taşındılar. Tek gelirleri kocası Mesut'tan bağlanan dul maaşıydı. Şerife, bir hurda arabası alıp kağıt toplayıcılığına başladı, çocuklarının karınlarını doyurabilmek için. Onları bir yandan bu işi yaparak bir yandan da evlere temizliğe giderek büyüttü. Bir gün kapısının önündeki hurda arabası çalındığında onun için hurdacılık işi de bitti. Çünkü yeni bir araba alacak gücü yoktu.

SABRİ DİĞERLERİ GİBİ DEĞİL

SONRA çocuklarının her biri bir yere dağıldı. Sadece Sabri kaldı yanında. Çünkü Sabri'ye küçükken tüp kamyonu çarpmıştı ve bu kaza onda ağır hasar bırakmıştı. Ne çalışabiliyor ne de yaşıtları gibi davranabiliyordu. Annesi onu hiç bırakmadı. Şimdi Konak'ın Tepecik semtine bağlı Yenidoğan Mahallesi diğer adıyla Çukur Mahalle'de, aylık kirası 170 lira olan tek göz odalı bir evde kalıyor oğluyla. Anne ve 28 yaşındaki oğlunun tüm hayatı sadece bir odada geçiyor. Aynı yerde küçük tüpte pişirdikleri yemeği yiyip, (sadece tek bir kanalın çektiği) televizyon izleyip, açtıkları yer yatağında uyuyorlar. Odanın camları ya hiç yok ya da kırık, kara naylon çekilmiş soğuk girmesin diye. Evin neredeyse tüm eşyaları çöpten toplanmış. Çamaşır makinesi yok, olsa bile onu koyabilecekleri bir banyo da yok. Sadece evin dışında bir tuvalet var, o kadar.

BİR İŞ VE DÜZGÜN BİR EV

Çocukların hiçbirini okutmamışlar. Bu yüzden bir meslekleri yok. 21 yaşındaki Levent şu anda Adana'da bir yurtta kalıyor. 44 yaşındaki Cüneyt, Gaziemir'de bakımevinde yaşıyor. 43 yaşındaki Yıldırım da kağıt toplayıcılığı yaparak hayatını sürdürüyor. Banu ise evlenip yuvadan uçmuş bile. Mahalleden bir komşusunun verdiği fitreyi Adana'daki oğluna göndermiş geçenlerde, diyor ki: "O günün onun doğum günüydü. Canı ne çekiyorsa alsın istedim." Tek bir isteği var Şerife'nin. Devamlı bir iş bulup daha iyi bir eve taşınmak. "Böylece" diyor: "Tüm çocuklarım da yanıma gelir ve birlikte yaşayabiliriz." Ve Sabri... O çocuk gibi. Annesininkinden daha basit şeyleri olsun istiyor: Çikolata ya da oyuncak gibi. Sabri'ye sordum "En çok neyin olsun isterdin" diye: "Bisiklet" dedi. Bu hikaye, hayattan aslında çok da bir şey istemeyen ama istediği en ufak şey bile gerçekleşmemiş garip Şerife'nin hikayesi. Ne dersiniz, o da daha iyi bir hayatı hak etmiyor mu! Hani bir söz var ya, tıpkı oradaki gibi: "Ne hoş bir güzelliği vardır; hafif adımlarla, dünyadan gülümseyerek geçenlerin. Kimseye bir kötülüğü dokunmadan yaşayanların. Onurlu bir yaşamı seçenlerin."

HACER ÖNOĞLU ÜLGER