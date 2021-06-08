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Haberler Manisa ‘Kırmızı’da geçen TIR otomobili biçti

‘Kırmızı’da geçen TIR otomobili biçti

‘Kırmızı’da geçen TIR otomobili biçti

8.6.2021

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde Yeni Garaj Kavşağı'nda meydana gelen kazada İzmir'den Ankara istikametine seyir halinde olan Sedat D. (54) yönetimdeki TIR, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerken kavşaktan karşı yola geçen Hasan Cankazak (17) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışma sonrası otomobil TIR'ın altında sıkıştı ve sürüklendi. Kazada Hasan Cankazak hafif yaralanırken, otomobilde bulunan Bekir Sönmez (18) ise araç içerisinde sıkıştı. Sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılarından Bekir Sönmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

■ İLKER UYAR

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