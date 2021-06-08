  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Virajı alamayınca tarlaya uçtu: 1 ölü

Virajı alamayınca tarlaya uçtu: 1 ölü

Virajı alamayınca tarlaya uçtu: 1 ölü

8.6.2021

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, virajlı yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş tarlaya uçan motosikletin sürücüsü Halil Tarcan (49) yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gece saat 00.45 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Tarcan yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Motosikletin altında kalan sürücü Tarcan, olay yerinde can verdi.

■ İLKER UYAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Virajı alamayınca tarlaya uçtu: 1 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.