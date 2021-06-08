MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, virajlı yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş tarlaya uçan motosikletin sürücüsü Halil Tarcan (49) yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gece saat 00.45 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Tarcan yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Motosikletin altında kalan sürücü Tarcan, olay yerinde can verdi.
■ İLKER UYAR
Virajı alamayınca tarlaya uçtu: 1 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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