  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da dünürler arasında kavga: 5 yaralı

'da dünürler arasında kavga: 5 yaralı

'nın ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin aynı sokakta oturan aileleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Manisa'da dünürler arasında kavga: 5 yaralı
AA

11.06.2021, 00:03

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi 5955. Sokak'ta oturan ve boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgaya her iki aileden çok sayıda kişinin katılması üzerine mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada her iki aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu tarafları sakinleştirerek evlerine girmeye ikna etti.

Bu sırada ailelerin oturduğu sokağa çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da dünürler arasında kavga: 5 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.