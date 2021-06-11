  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Bir anlık dalgınlık hayatını mal olacaktı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü

Bir anlık dalgınlık hayatını mal olacaktı! Elektrik direklerini sayarken

'nın ilçesinde özel bir firmada elektrik direği sayımı işi yapan Erman Keskin, bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralandı. İş arkadaşları ve itfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan Keskin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir anlık dalgınlık hayatını mal olacaktı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü
İHA

11.06.2021, 17:52

Olay Alaşehir'e bağlı Çarıkbozdağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmanın elektrik direkleri ile ilgili çalışmaları kapsamında direk sayımı yapan işçi Erman Keskin, bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Keskin, kayalıklarda mahsur kaldı. Keskin'in yardımına ilk olarak telefonla ulaştığı iş arkadaşları ve muhtar Hüseyin Uyarol yetişirken, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine de ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu talihsiz işçiyi uçurumdan çıkardı. Vücudunun değişik bölgelerinde kırık ve ezilmeler olan Erman Keskin, Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir anlık dalgınlık hayatını mal olacaktı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.