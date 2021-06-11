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merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
DHA

11.06.2021, 16:28

FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında olduğu belirtilen ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah polis operasyon düzenledi. Manisa'nın Salihli ilçesi merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Hakkari, Ağrı ve Muğla'da düzenlenen baskınlarda A.D., B.Y., R.B., Ö.Ç., İ.C., Ö.S., B.S., H.Z. ve M.M.K gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, suç ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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