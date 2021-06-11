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Haberler Manisa Manisa'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi

'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi

'nın ilçesinde üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Bursa'ya götürüldü. Burada tedavi altına alınan İ.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Manisa'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi
AA

11.06.2021, 14:03

İddiaya göre, Dilek Mahallesi'nde N.A. (19), ocakta kaynattığı çaydanlıktaki sıcak suyu masanın üzerine bıraktı.

Daha sonra 1 yaşındaki İ.A, masaya asılarak çaydanlıktaki sıcak suyu üzerine döktü.

Aile kendi imkanlarıyla bebeği Akhisar Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan bebek, ambulans helikopter ile Bursa'ya sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan İ.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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