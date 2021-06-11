Umudun çocukları

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Cemal Ergün İlkokulu 4-D sınıfı öğrencileri, okula gelemeyen bir bedensel engelli arkadaşları için cep harçlıklarından artırdıkları paraları toplayarak farkındalık projesi başlattı. Arkadaşlarına tekerlekli sandalye almak için kumbaraya para atan çocuklara veliler de destek oldu, 20 bin lira para toplandı. Cemal Ergün İlkokulu 4-D sınıf öğretmeni Nazlı Aydın Çıplak, öğrencileri ile birlikte pandemi öncesi 2020 yılı şubat ayında başlattıkları farkındalık projesine 'Biz Çikolata Yemesek de Olur, Yeter ki Siz Yürüyün' adını verdiklerini söyledi.

'UMUT IŞIĞI OLACAĞIZ'

ÖĞRENCİLERİN cep harçlıklarından artırdıkları paraların kumbarada toplandığını kaydeden sınıf öğretmeni Çıplak, kampanyayı öğrencilerden duyan duyarlı vatandaşların da destek vererek kumbaraya para bağışında bulunduğunu anlattı. Çıplak, "Bir sandalye almak için çıktığımız yolda bugün yaklaşık 16 sandalye alabilecek kadar bağış topladık. Sınıf olarak onlara umut ışığı olacağımız için çok mutluyuz. Kumbaramızı ailelerimizin ve öğrencilerimizin huzurunda açtık ve toplanan para 20 bin liraya yakın" diye konuştu.

NERMİN UÇTU