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Haberler Manisa Manisa’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

12.6.2021

MANISA'NIN Saruhanlı ilçesinde aynı güzergahta seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü Mehmet Esirikli, feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde İstanbulİzmir otoyolunun Saruhanlı ilçesi geçişinde meydana geldi. Esirikli, yönetimindeki kamyonetle aynı yöne giden Ramazan D. yönetimindeki yem yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi. Esirikli'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, kamyon sürücüsü Ramazan D. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SERKAN ÖZCAN

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