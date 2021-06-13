Engelli genç kızın babasını kahreden karar

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde, 20 yaşındaki engelli genç kıza cinsel saldırıda bulunarak uygunsuz görüntüleri ile şantaj yapan 3 sanığın tutuksuz yargılanması, baba Celal E.'yi isyan ettirdi. Olayın ardından yaşadıkları şehirden taşınmak zorunda kaldıklarını belirten Celal E. "Engelli kızımı resmen tuzağa çekip, verdikleri uyuşturucuyla iğrenç şeyler yapmışlar. Bunlar arasında 'ağabey' dediği kişi de var. Çocuğuma bunları yapanların dışarıda gezmeleri beni kahrediyor" dedi.

'KABUSLAR GÖRÜYOR'

Olay nedeniyle psikolojisi bozulan yüzde 50 zihinsel engelli kızının intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen talihsiz baba, "Kızım her gece kabuslar görüyor. Hayata tutunması için çabalıyorum. Bir an olsun yalnız bırakamıyorum. Yetkililerden destek istiyorum" diye konuştu.