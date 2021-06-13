Manisa’da ambulanslar kadınlara emanet

Manisa'da Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan kadın ambulans şoförleri can kurtarmak için zamanla yarışıyor. Kent genelinde 25 ambulans şoförü 'kadından şoför olmaz' sözlerine aldırış etmeden trafikte direksiyon sallıyor. İşlerini aşkla yaptıklarını belirten kadınlar, meslekte cinsiyet ayrımı olmadığına inanıyor ve can kurtarmanın kutsallığına dikkat çekiyor.

TIR ŞOFÖRLERİ TEBRİK EDİYOR

Nurcan Gengil, "11 yıldır sürücü ATT ambulans şoförlüğü yapıyorum. Ambulans sürücülüğüne geçtiğimde araba kullanmayı pek bilmiyordum. Eğitimlerle öğrendim. Hırs yaptım, 'Çok iyi ambulans kullanacağım' dedim. Şimdi de meslektaşlarıma ileri sürüş teknikleri eğitimi veriyorum" dedi. Gengil, "Bu işin zorlukları da var, güzellikleri de. Takdir topluyoruz, diğer kadınlar alkışlıyor. TIR'cı abiler tebrik ediyor... Diğer yandan bazı sürücüler yol vermiyor veya bizi sıkıştırmaya kalkıyor. İnsanlardan saygı bekliyoruz. Hasta olan kişi, bize yol vermeyen şoförün ailesinden biri de olabilir" diye konuştu.

"ÜSTESİNDEN GELİYORUZ"

Manisa'da görev yapan bir diğer ambulans şoförü Serap Dilek ise "Ambulans kullanmak normal araç kullanmaya benzemiyor. Arkada sizden destek bekleyen, bir an önce hastaneye ulaştırmanız gereken biri var. Yol vermeyen, yarışmak isteyen sürücülerle karşılaşıyoruz. Olay yerine vardığımızda neden erkekler kullanmıyor diyen hasta yakınları da olabiliyor. Ama işimizi çok sevdiğimiz için üstesinden geliyoruz" dedi.

BAŞARININ SIRRI EĞİTİM VE ÖZGÜVEN

SERAP Dilek, "Kadınların isteyip da başarılı olamayacağı hiçbir alan yok. Eğitim ve özgüven olsun, yeter" dedi. Dilek, "Yoğun çalışıyoruz, pandemi sürecinin de etkisiyle vaka sayılarımız arttı. Olay yerlerinde dar sokaklarda hatalı park yapan araçlar yüzünden zor anlar yaşıyoruz. Sürücülerden ambulansların can kurtarmaya çalıştığını unutmamalarını ve bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

ADRENALİNSİZ OLMAZ

GÜN içinde birçok hastaya koşan ve pandemi döneminde daha çok çalıştıklarını belirten Nurcan Gengil, görev yaptığı bölgede vakaya ulaşma sürelerinin ortalama 3 dakika olduğunu söyledi. Gengil, "Telsizle çağrı geliyor ve vakanın ön bilgisi veriliyor. Bu esnada küçük çaplı bir adrenalin yaşıyoruz. Vakaya ulaşma süremiz en fazla 3-4 dakika. İşimizin yüzde 40'ı adrenalin" diye konuştu.

NERMİN UÇTU