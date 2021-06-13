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Haberler Manisa Uyuşturucu çetesi çökertildi: 7 tutuklama

Uyuşturucu çetesi çökertildi: 7 tutuklama

Uyuşturucu çetesi çökertildi: 7 tutuklama

13.6.2021

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 171 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ile birlikte uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Aynı şebekeye yönelik daha önce yapılan operasyonla birlikte tutuklu sayısının 12'ye yükseldiği öğrenildi.

■ İLKER UYAR

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