Uyuşturucu çetesi çökertildi: 7 tutuklama

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 171 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ile birlikte uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Aynı şebekeye yönelik daha önce yapılan operasyonla birlikte tutuklu sayısının 12'ye yükseldiği öğrenildi.

■ İLKER UYAR